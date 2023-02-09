«Ну, мы дотянем»: Путину довелось лететь на самолете с заглохшим двигателем

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Глава государства провел несколько аналогий, связанных с темой безопасности.

Президенту России Владимиру Путину довелось однажды лететь на самолете с заглохшим двигателем. Об этом глава государства рассказал в рамках совещания в Кремле. Он особо подчеркнул, что всегда следует делать выбор в пользу безопасности.

«У нас самолет с двумя двигателями, попала птица, и один двигатель заглох. Командира спрашиваем: „Что делать?“, а он: „Ну, мы дотянем“. Я говорю: „А может лучше развернуться?“. В конце-концов на промежуточный аэродром сели», — сказал Путин с улыбкой.

Также президент провел аналогию с движением на дороге, отметив, что, если водитель не уверен, то ему не стоит кого-то обгонять.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Путин попрощался с иностранными компаниями.