Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до десяти

Фото: МЧС России

Еще одного погибшего обнаружили сотрудники экстренных служб.

Спасатели обнаружили еще одного погибшего при разборе завалов жилого дома в Новосибирске. Таким образом, по данным 5-tv.ru, число жертв взрыва бытового газа достигло десяти.

Инцидент произошел в одной из пятиэтажек Новосибирска утром 9 февраля. Взрыв газовоздушной смеси спровоцировал обрушение двух подъездов и сильный пожар. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Уже задержаны подозреваемые, чьи действия могли спровоцировать трагедию.

По словам двух жительниц, за неделю до случившегося к ним в квартиры стучались подставные «газовщики». Они просились войти якобы для проверки счетчиков. Некоторые местные жители рассказывают, что в городе орудуют мошенники, которые устанавливают дешевые счетчики по большим ценам.

Ранее 5-tv.ru показывал момент взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске.