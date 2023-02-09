В ЛНР прошел марш памяти, приуроченный к 80-летию расстрела Молодой гвардии

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Молодое поколение и местные жители вспомнили историю антифашистской организации и возложили цветы к мемориалу памяти.

В городе Ровеньки Луганской народной республики прошел марш памяти «Ваш подвиг будет вечен…», приуроченный к 80-летию со дня казни молодежной подпольной антифашисткой организации «Молодая гвардия». Акция была проведена по инициативе сектора спорта и молодежи отдела культуры, спорта и молодежи городской администрации.

В мероприятии приняли участие студенты и активисты молодежного совета администрации города Ровеньки. Они прошли маршем памяти на место расстрела членов подпольной комсомольской организации. В 1943 году в ЛНР были убиты юные Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Семен Остапенко, Дмитрий Огурцов и Виктор Субботин, а также другие мирные жители.

Заведующий сектором спорта и молодежи администрации города Олег Перепечко сообщил, что подвиг, совершенный Молодой гвардией бесценен. По его словам, они отдали за родину и мирное небо самое дорогое — свою жизнь. Именно поэтому современному поколению важно помнить и понимать мужество этих ребят.

«Подвиг молодогвардейцев будет жить в веках. Вы знаете, еще в 1943 году в сентябре месяце газета „Правда“ писала, что пройдут годы, исчезнет боль и скорбь, но никогда советские люди не забудут подвига руководителя, организаторов и членов молодежной подпольной организации Молодая гвардия. К их могилам никогда не зарастет народная тропа. Они бессмертны. Ушли, оставшись вечно молодыми», — в своем выступлении сказала заведующая ровеньковским «Музеем памяти погибших» Ирина Ширяева.

Молодые люди и местные жители вспомнили историю молодежной антифашисткой организации и почтили их подвиг минутой молчания. Участники акции «Ваш подвиг будет вечен…» возложили цветы к памятнику, установленному в городе в память о «Молодой гвардии», а также посетили местный «Музей памяти погибших».

«Они герои, на которых мы равняемся. На них воспитано не одно поколение наших юных ровенчан, поэтому это очень важно — объединить детей вокруг таких важных и значимых событий, которые происходили и которые сейчас происходят», — заявила в беседе с журналистами Лариса Басакина — руководитель образцового театра чтеца «Мельпомена».

Молодое поколение города Ровеньки и правда живет историей «Молодой гвардии». Они не просто осознают подвиг ребят, которые отдали свою жизнь за их будущее, но и сами делают все, чтобы эта история не забывалась. Воспитанник образцового театра чтеца «Мельпомена» Никита Черных отметил значимость даты. Он выразил благодарность своим погибшим сверстникам, которые сделали все возможное ради своего Отечества в годы Великой Отечественной войны.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Лариса Долина приняла участие в рок-оратории о подвиге «Молодой гвардии».