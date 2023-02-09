В Воркуте произошел настоящий снежный «апокалипсис»

Фото, видео: Алексей Резниченко / ТАСС; 5-tv.ru

В Воркуте занятия в школах отменили из-за метели и штормового ветра.

В Воркуте люди опасаются выходить из дома, это даже физически сделать трудно — из-за сильнейшей метели город напоминает декорации постапокалиптического блокбастера. Последствия бурана сегодня весь день устраняют коммунальщики, а в школах даже отменили занятия.

Удар стихии вынудил автомобилистов останавливаться: продолжать движение из-за плохой видимости и заносов было крайне опасно. Засыпало снегом и подъезды многоэтажек, на некоторых строениях шквалистым ветром сорвало кровлю.