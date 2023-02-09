Объединилась вся Турция: как людей спасают из-под завалов

Фото, видео: globallookpress.com / Muhammad Ata; 5-tv.ru

Под завалами все еще остаются люди, спасатели работают практически без отдыха.

Самая сложная ситуация в Турции, где человеческие потери, по мере разбора завалов, растут просто в геометрической прогрессии. 37 секунд землетрясения — и погибших, по последним данным, уже свыше 16 тысяч. А ведь большая часть обломков еще и не разобрана.

Это кажется чудом, но и спустя трое суток под бетонными плитами еще находят выживших: по телефонному звонку из-под земли, по едва слышным крикам. О том, что прямо сейчас происходит в эпицентре бедствия, — расскажет Иван Литомин.

Корреспондент «Известий» сейчас находится в центре города Кахраманмараш, который практически стерт с лица земли. Шансов найти живых людей под обломками практически нет.

Но все же иногда на всю центральную площадь здесь раздаются громкие крики, на которые сбегаются абсолютно все. Настоящее чудо.

Под завалами молодой человек. Ему повезло. Когда упал его дом, бетонные плиты сложились таким образом, что он не просто остался жив, а практически не пострадал. Мужчину вытаскивают под аплодисменты.

Он провел под завалами больше трех суток. Первое фото — со спасателями, первая просьба — воды.

На центральную площадь города продолжают подвозить гуманитарную помощь и ставить палатки. Уцелевшие городские кафе работают бесплатно. У Музафера Чайлера и дом остался цел, и свой бизнес. В ресторан он приглашает и спасателей, и волонтеров и журналистов. Но прежде всего тех, кто остался без дома.

«Здесь любой может зайти и взять хот-дог и колу. Это важно для меня. Я делаю это за свой счет. Хочу просто помочь людям», — говорит владелец кафе.

По соседству с кафе Музафера работают наши спасатели. Российскую группировку сегодня усилила делегация из Белоруссии. Совместная бригада — уже больше двухсот человек.

В центре города МЧС России развернули и мобильный госпиталь. Сюда привозят пострадавших — тех, кому еще можно успеть оказать первую помощь.

«Безусловно, пересадку сердца и печени мы сделать не сможем, но спасти жизнь и сделать так, чтобы человеку не было больно и у него были перспективы лечения и выздоровления — безусловно», — отметил врач-травматолог отряда «Центроспас» МЧС России Вадим Дубров.

Рядом с госпиталем работают волонтеры. Наталья — из Белоруссии. Прожила почти десять лет в Петербурге. Теперь живет в Стамбуле. Сюда приехала в первый же день после случившегося. Помогать, чем может.

Российская группировка будет работать в Кахраманмараше столько, сколько потребуется — об этом сегодня уже заявили в нашем штабе. А потребуется, по всей видимости, еще не мало. Только на разбор завалов и поиск всех погибших уйдет, возможно, не один месяц.