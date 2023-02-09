Жители Новосибирска рассказали о взрыве газа в пятиэтажке

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Николаев; 5-tv.ru

Сразу же после удара обрушились два подъезда.

О ситуации в Новосибирске, где в жилом доме прогремел взрыв бытового газа. В эти минуты продолжается разбор завалов, который, как говорят спасатели, будет продолжаться до позднего вечера. С места трагедии Ольга Огнева.

На месте продолжают работать десятки спасателей. Они стараются оперативно убрать бетонные плиты. Счет идет на минуты. В Новосибирске -20°, медлить попросту нельзя.

Судьба еще нескольких человек остается неизвестной. Их родственники дежурят во дворе в надежде услышать, что их близкие живы.

— У вас дочь там сейчас находится?

— Да, под завалами.

— Какой возраст?

— 31 год.

— А вы уверены, что она там? Может, на работу ушла?

— Нет. У нее ребенку два годика.

Вот кадры спасения одной из жительниц разрушенного дома. Сотрудникам МЧС пришлось использовать автолестницу, чтобы сдвинуть бетонную плиту и помочь женщине. Ее сразу же доставили в больницу, где находятся и другие пострадавшие. Некоторые из них в реанимации в тяжелом состоянии.

Рядом с местом происшествия частной клиникой «Претор» в первый же час была развернута операционная для оказания экстренной помощи. До настоящего времени около разрушенного подъезда дежурит машина скорой помощи.

Взрыв в пятиэтажке прогремел около восьми утра по местному времени, когда жители собирались на работу.

Момент сняла камера видеонаблюдения. Сначала словно удар, затем все озаряет огонь, в машинах, припаркованных во дворе, срабатывает сигнализация. Люди не сразу понимают, что случилось.

«Как дал дым клубами. Вылетели все окна. Лоджии все покорежило, всю арматуру. Как теперь возвращаться, не знаю. Сейчас вот пленкой затянула, забила пленкой», — рассказывает жительница дома Валентина.

Предположительно, эпицентр находился в квартире на третьем этаже, сразу же начался пожар. Столб густого дыма было видно за несколько десятков метров от места ЧП.

«Открываю окно — с этого дома просто огромный дым идет. И огня очень много было», — рассказывает еще один из местных жителей.

Из-за взрыва соседние дома остались без отопления. Двор и подъезды к разрушенному дому сейчас оцеплены.

«Заводили спасатели собак на место. Собаки походили там, видел, что вывели. Ну, и продолжают так работать», — говорит житель соседнего дома Сергей.

Закончить разбор завалов планируют к вечеру. В Новосибирск вылетел глава МЧС Александр Куренков.

В здании обрушились два подъезда, в каждом по 15 квартир. Жителей дома эвакуировали в пункты временного размещения. С ними сейчас работают психологи.

«Состояние очень сильной тревоги, но сдерживаемой. Истерик не было, нет. Не знаю, можно так сказать или нет — еще истерик не было. Но, если что, здесь мы для того и находимся, чтобы предотвратить такие состояния либо помочь людям в таких состояниях», — отмечает представитель службы кризисной психологической помощи Евгений Петренко.

По предварительной версии, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Жители дома рассказывают, что еще накануне жаловались на резкий запах. Говорят, что приезжали спецслужбы. Правда, устранили утечку или нет — неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

«Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначается комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы», — отметила старший помощник руководителя СУ СК России по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.

Тем, кто потерял квартиры, мэрия пообещала выплатить денежную компенсацию. Также организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Для родственников открыли горячую линию, где можно узнать о судьбе своих родных.