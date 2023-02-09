МИД Норвегии отверг обвинения в причастности к подрывам «Северных потоков»

РИА Новости: в МИД Норвегии отвергли данные о причастности страны к подрыву «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

По-видимому, Запад снова пытается свалить на кого-то свои темные делишки, держась при этом в стороне.

Обвинения в причастности к терактам на нитях газопровода «Северный поток» назвали чушью в МИД Норвегии. Комментарий внешнеполитического ведомства страны приводит РИА Новости.

«Эти обвинения — чушь», — прокомментировали в министерстве.

До этого причастность к произошедшему отрицали и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Штаты ожидают последствия после расследования американского журналиста Сеймура Херша о причастности норвежской стороны к подрывам, несмотря на опровержения официального Вашингтона.

По словам Рябкова, желание Запада замалчивать вопрос о расследовании случившегося, не допуская к нему представителей России, было явным «признаком того, что дело нечисто».

До этого Херш опубликовал материал о собственном расследовании подрывов «Северного потока». По его данным, американские водолазы во время учений Североатлантического альянса Baltops прошлогодним летом установили под нити газопровода взрывчатку. Херш отметил, что ее активировали спустя три месяца норвежцы.

В начале февраля была информация, что власти Германии допускают, что за терактом стоит одна из западных стран. Тогда же журналист Такер Карлсон указывал на то, что администрация главы США Джо Байдена имеет отношение к инциденту на газопроводах. Утечки на нитях «Северного потока» произошли в сентябре прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как РФ будет отвечать США на подрыв «Северных потоков».