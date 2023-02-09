МИД РФ сделал заявление в связи с расстрелом российских военных боевиками ВСУ

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Очередной расстрел российских военнопленных лежит на совести западных кураторов Киева, которые спонсируют неонацистов.

МИД России прокомментировал видео, на котором украинский неонацист расстрелял сдавшегося в плен российского солдата. В ведомстве подчеркнули, что кадры являются доказательством вопиющих военных преступлений киевского режима. Соответствующий материал появился на сайте Министерства иностранных дел РФ.

МИД подчеркнул, что неоднократно пытался обратить внимание международного сообщества и зарубежных организаций на военные преступления Незалежной и вопиющие нарушения международного гуманитарного права украинской стороной. Ответное молчание Запада министерство назвало постыдным фактом.

«Очередной расстрел российских военнопленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов Киева, которые создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства», — указано в материале.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что покрытие преступлений делает возможным их совершение, а ответственность за убитых россиян ляжет на страны, которые спонсируют киевский режим и нацистскую идеологию.

На кадрах, которые украинцы разместили в сети, боевик ВСУ в упор расстреливает лежащего на земле с поднятыми руками российского военного, а после выкрикивает нацистский лозунг. В МИД РФ предположили, что всего были расстреляны трое российских пленных. Следственный комитет России начал расследование зафиксированных на видео военных преступлений украинской стороны.

«Уверены, что они не останутся безнаказанными», — заключили в министерстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Следственный комитет раскрыл подробности набора иностранных наемников в армию Украины.