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Рейтинг российского президента растет не только в мировом сообществе, но и среди обычных граждан.

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс начал еще больше уважать президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

«Он руководит своей страной во благо всего народа России», — отметил Уотерс.

Накануне музыкант на заседании Совбеза ООН призвал лидеров США, Украины и России договориться о прекращении огня в Незалежной. В частности, Уотерс упомянул, что сменить курс должен также Североатлантический альянс.

«Договоритесь о прекращении огня на Украине сегодня», — говорил знаменитость.

На фоне спецоперации в Донбассе по освобождению мирных граждан от геноцида со стороны Киева недружественные к России страны начали всячески поддерживать украинских неонацистов, а также пытаться разрушить российскую экономику. Попытки «коллективного Запада» провалились. При этом некоторые политики осмеливаются говорить о том, что не принимают участия в конфликте на Украине, хотя их действия говорят об обратном.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Евросоюзе хотят усилить антироссийские санкции.