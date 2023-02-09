Число погибших из-за взрыва газа в Новосибирске достигло семи человек

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ

Спасатели достали из-под завалов тела двух женщин.

Количество погибших после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске достигло шести человек. Спасательная бригада нашла под завалами еще одно тело. Об этом сообщил Минздрав Новосибирской области в своем Telegram-канале.

Шестым погибшим стала 80-летняя женщина, ее тело достали из-за под завалов обращенной части многоквартирного дома на Линейной улице. Всего в результате трагедии погибли шестеро. Еще девять пострадавших в больнице. Двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Официальная информация от Минздрава обновилась спустя 20 минут.

«Под завалами нашли еще одного погибшего. Это женщина 40 лет. Число погибших достигло семи», — сообщили в ведомстве.

По некоторым данным, в медицинские учреждения обратились 11 человек. Спасатели предполагают, что под завалами еще могут быть люди.

Взрыв бытового газа произошел в Новосибирске утром 9 февраля. На месте ЧП сразу начался пожар. Из здания были эвакуированы 50 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что подъезд жилого дома обрушился из-за взрыва газа в городе Ефремове в Тульской области. Разбор завалов завершен, погибли восемь человек.