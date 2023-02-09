Российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 в ДНР

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Ранее такой же самолет был уничтожен в районе Красноармейска.

В районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики (ДНР) был сбит украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, самолет был сбит благодаря точной работе истребительной авиации ВКС России.

Это не первый раз, когда российской авиации приходится сталкиваться с украинским истребителем МиГ-29. В прошлом месяце войска РФ уже сбивали такой самолет в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР.

Помимо этого, сообщил Игорь Конашенков, войска РФ за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, направленных сразу на несколько населенных пунктов.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку, так как урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отказался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО России сбили украинский самолет Су-25 в районе Херсона.