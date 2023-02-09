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У украинского пилота не было ни шанса.

Средства ПВО России сбили украинский самолет Су-25 в районе Херсона, сообщили в Минобороны РФ.

Также на Херсонском направлении российские военные уничтожили гаубицу «МСТА-Б» и три крупнокалиберных миномета ВСУ.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил и информацию о сбитых БПЛА. Всего за сутки было 11 украинских дронов.

Также ПВО продолжает отражать атаки украинских националистов по объектам гражданской инфраструктуры. За одни сутки было сбито 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.