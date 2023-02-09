Осужденного за госизмену Сафронова уволили из «Роскосмоса»

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Преступник после задержания оставался сотрудником госкорпорации, но зарплату ему не начисляли из-за прогулов.

Иван Сафронов, исполнявший обязанности советника гендиректора государственной корпорации «Роскосмос», уволен с должности в соответствии с приговором суда. Об этом пресс-служба госкорпорации сообщает ТАСС.

«В соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, Иван Сафронов уволен по пункту 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации — в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы», — прокомментировали представители «Роскосмоса».

В пресс-службе отметили, что Сафронов с момента задержания до вступления приговора в силу числился сотрудником «Роскосмоса», однако зарплата ему не начислялась, так как в табеле посещаемости рабочего места ежедневно значились «неявки».

В сентябре 2022 года Мосгорсуд приговорил бывшего советника главы госкорпорации к 22 годам заключения в колонии строго режима. Инстанция признала его виновным в совершении сразу двух эпизодов преступления по статье 274 Уголовного кодекса России «Госизмена».

Также Ивану Сафронову была назначена выплата в размере 500 тысяч рублей. Помимо штрафа судья приговорил экс-советника главы «Роскосмоса» к двум годам ограничения свободы после отбытия наказания. За последние годы приговор Сафронову стал самым суровым на практике российского правосудия по 275 статье УК РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иван Сафронов может быть причастен к передаче засекреченных сведений о деятельности Вооруженных сил России в Сирии.