В МИД РФ предупредили о последствиях для США из-за взрывов на «Северных потоках»

Рябков заявил о последствиях для США после новых данных о взрывах на «Северных потоках»

Фото: Zuma / ТАСС

Новые данные вскрылись благодаря расследованию американского журналиста Сеймура Херша.

Журналистское расследование о причастности США к взрывам на «Северных потоках» не обойдется без последствий для Вашингтона. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В беседе с РИА Новости он отметил, что статья американского журналиста Сеймура Херша подтвердила выводы, которые для себя сделала Россия.

«По большому счету, вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали, — официальный представитель МИД вчера еще отфиксировала, что у нас никогда не было сомнений в том, что США, возможно, другие натовские страны причастны к этой возмутительной диверсии», — подчеркнул Рябков.

В своем расследовании Сеймур Херш открыто обвинил США в терактах на газопроводах. По словам журналиста, взрывчатку с дистанционным управлением под «Северными потоками» установили именно американские водолазы.

По мнению Рябкова, публикация не может не спровоцировать последствия для США, особенно после многочисленных опровержений, которые сразу же последовали из Белого дома.

«Как и в каких форматах дальше действовать с учетом публикации Херша — это вопрос отдельный. Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона», — резюмировал Сергей Рябков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расследование теракта на «Северных потоках» остается на повестке у спецслужб РФ.