Бедросу Киркорову потребовалась экстренная медицинская помощь

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Бригаду скорой помощи 90-летнему отцу знаменитого певца вызвала сиделка.

Стало известно, что состояние Бедроса Киркорова резко ухудшилось. Домашней помощнице отца короля отечественного шоу-бизнеса пришлось обратиться за экстренной помощью к медикам. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Затрудненное дыхание 90-летнего народного артиста стало причиной вызова врачей. Бригада пока не госпитализировала Киркорова, однако его состояние продолжает отслеживаться. Об установленном диагнозе пока не сообщается.

Ранее появилась информация, что отца Филиппа Киркорова забрали в больницу в состоянии средней тяжести из-за нарушений в работе сердца и сильной отдышки. Пресс-секретарь певца подтвердила, что Киркорову-старшему пришлось обратиться за помощью, однако она подчеркнула, что новости о госпитализации оказались ложными. Екатерина Успенская сообщила, что он находится дома.

Примечательно, что в прошлом году Бердос Киркоров пережил операцию на сердце, которую откладывал долгие годы. Врачи установили ему кардиостимулятор. В декабре он попал в шоковый зал из-за воды в легких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игорь Николаев на фоне слухов о тяжелой болезни обещал пить за любовь весь март.