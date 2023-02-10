Живой сюрприз: как правильно подарить «себя» второй половинке на 14 февраля

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez

Для такого случая важно подобрать особенный наряд и создать подходящую атмосферу.

Чтобы красиво вручить «себя» второй половинке на День всех влюбленных, 14 февраля, стоит грамотно преподнести такой подарок. Однако не всем мужчинам подойдет подобный сюрприз. По словам психолога и коуча Павла Ракова, такой подарок подойдет тем, у кого уже все есть в материальном плане.

«Превратите путь к вашему подарку, то есть к незабываемой ночи, в квест. Пусть ваш мужчина отгадывает загадки, ищет какие-то предметы, выбирает правильный вариант из нескольких, чтобы, когда он доберется до заветной цели, его желание уже распалилось до максимума», — сказал он изданию Passion.ru.

Эксперт отметил, что в ходе поиска ответов мужчина начнет ценить старания и идею своей возлюбленной.

Раков добавил, что чем длительнее отношения, тем ответственнее стоит отнестись к романтической подоплеке. Так, девушке следует подобрать самое сексуальное белье или особенный наряд. Ни в коем случае нельзя забывать о прелюдиях — флирт и страсть должны присутствовать в диалогах, указал коуч.

«Если он сильно устает на работе, лучше не набрасываться на него с плясками и африканскими страстями, а для начала сделать расслабляющий массаж, уделив особое внимание стопам и области до колен. Мужчина получит и физическое, и психологическое наслаждение, наблюдая за вами, склонившейся перед ним», — сказал эксперт и добавил, что после отдыха избранник будет готов на увлекательную игру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дарить второй половинке на 14 февраля по гороскопу.