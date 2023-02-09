Расследование теракта на «Северных потоках» остается на повестке у спецслужб РФ

Дмитрий Песков заявил, что расследование диверсии на «Северных потоках» остается на повестке дня

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nord Stream AG; 5-tv.ru

Россия неоднократно пыталась получить данные для собственного расследования, но все попытки были отвергнуты.

Расследование терактов на «Северных потоках» проходит без участия России, но этот вопрос остается на повестке дня работы российских спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя независимое расследование Сеймура Херша, в котором журналист прямо обвинил США во взрывах.

По словам Дмитрия Пескова, Россия предприняла множество попыток, чтобы получить все данные для более глубокого расследования, однако все эти попытки были отвергнуты.

«С нашей стороны были заявления обо всех данных, которые указывают на причастность англосаксов. В этом плане вы видите определенное пересечение. Но, конечно же, появление таких материалов лишний раз показывает необходимость открытого международного расследования этого беспрецедентного нападения на важнейшую международную критическую инфраструктуру. Оставлять это без раскрытия виновных и их наказания невозможно», — заявил Дмитрий Песков на брифинге.

Российские спецслужбы продолжат заниматься расследованием инцидента, несмотря на препятствующие обстоятельства.

«Доступа к информации мы так и не получили, но, безусловно, наши соответствующие службы оставляют эту тему на повестке дня своей работы», — заявил Песков.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября прошлого года у датского острова Борнхольм в Балтийском море. Это происшествие пытались расследовать силами нескольких стран, но в итоге все

Ранее 5-tv.ru писал, что американский журналист Сеймур Херш обвинил в диверсии на «Северных потоках» США и Норвегию.