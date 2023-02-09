Число погибших от взрыва газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до пяти

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Под завалами все еще могут находиться люди.

Число погибших от взрыва газа в многоэтажном доме Новосибирска достигло пяти человек. Два тела, как стало известно 5-tv.ru, достали из-под завалов буквально друг за другом.

Также сообщается о девяти пострадавших. По некоторым данным, в больницы обратилось 11 человек.

Предположительно, под обломками обрушившегося здания еще могут быть люди.

Газ взорвался в пятиэтажке на Линейной улице Новосибирска рано утром - в 7:43 по местному времени (03:43 мск). На месте взрыва сразу начался пожар. Из дома эвакуировали 50 человек.

Ранее 5-tv.ru показывал момент взрыва газа в жилом доме в Новосибирске.