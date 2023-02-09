Российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника СБУ Прозорова

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Бывший подполковник украинского ведомства занимался его разоблачением.

Спецслужбы России предотвратили покушение на бывшего сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства.

По имеющейся информации, в ноябре диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) и члены военной разведки Минобороны Украины (ГУР МО) получили задание, предполагающее убийство Прозорова с помощью теракта.

«Средствами объективного контроля задокументировано, что в ноябре 2022 года членами ДРГ от ГУР МО Украины получено задание на совершение теракта в отношении жителя Бердянска Прозорова — экс-сотрудника СБУ, который 25 марта 2019 года провел пресс-конференцию в Москве, организованную пресс-центром „Россия сегодня“, с разоблачением деятельности СБУ на Украине в 2014–2018 годах», — рассказал представитель спецслужб.

Диверсанты оборудовали тайник, в котором хранили все необходимое для совершение теракта. Сотрудникам спецслужбы удалось найти схрон, в котором находилось оружие.

«В тайнике находилось самодельное взрывное устройство мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, три боеприпаса ВОГ, две гранаты Ф1, одна граната РГО», — сказал собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-офицер СБУ Прозоров показал тайную тюрьму в аэропорту Мариуполя, в которой пытали и убивали людей.