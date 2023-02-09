Последствия взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске сняли на видео

Фото, видео: Кухмарь Кирилл / ТАСС; 5-tv.ru

От середины дома практически ничего не осталось.

Мощный взрыв внутри жилого дома в Новосибирске на Линейной оказался очень разрушительным. Теперь в пятиэтажном здании образовалась огромная дыра. Некогда красивый и уютный дом словно разделился на две половины, каждая из которых — зияющие руины. Кадры с жуткими последствиями взрыва оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео видно, что от середины дома практически ничего не осталось, гигантский столб дыма тянется высоко в небо. Вокруг все покрыто сажей, каждый прохожий останавливается в ужасе от печального зрелища. Часть дома буквально сложилась, будто карточный домик.

Самое трагичное, что под всеми этими завалами все еще могут находиться люди. Как стало известно 5-tv.ru, под обломками могут находиться еще трое человек. Два пострадавших из-за взрыва газа сейчас в реанимации, всего в больницы города попали 11 раненых. Также есть и погибшие в результате мощного хлопка — их три человека.

Сильный взрыв произошел в 7:43 по местному времени (03:43 мск). На месте происшествия сразу начался пожар. Когда спасатели прибыли, то дом охватило пламя площадью до 300 квадратных метров. Из пятиэтажки было эвакуировано 50 человек.

Еще две жительницы рассказали 5-tv.ru, что за неделю до трагедии к ним в квартиры стучались подставные «газовщики». Они просили войти под предлогом проверки работы счетчиков. По предварительной информации, некоторые доверчивые жильцы все-таки впустили мошенников и те что-то сменили в газовой плите.

Ранее 5-tv.ru показывал момент взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске.