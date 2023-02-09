Три человека погибли при взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска

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За неделю до трагедии в дом пришли подставные газовщики и пытались проникнуть в квартиры.

Число жертв взрыва газа в жилом доме в Новосибирске выросло до трех человек. Как стало известно 5-tv.ru, еще одно тело было найдено спасателями под завалами. Ранее официально сообщалось только о двух жертвах.

Сообщается, что под руинами могут находиться еще три человека, их состояние пока неизвестно.

Также сообщается, что сотрудники спасательных служб вытащили из-под завалов еще двоих человек. Как добавили в Минздраве России, двое пострадавших в результате взрыва в жилом доме сейчас в реанимации. Всего в больницы города после взрыва попали 11 раненых.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что нет смысла восстанавливать частично обрушившийся после взрыва газа пятиэтажный дом. Всех жильцов переселят в другое место.

Две жительницы ранее сообщили 5-tv.ru о визите подставных «газовщиков» за неделю до трагедии. Двое неизвестных мужчин стучались в квартиры и просили войти под предлогом проверки работы счетчика или газовых труб.

Газ взорвался в пятиэтажке на Линейной улице Новосибирска. Происшествие случилось в 7:43 по местному времени (03:43 мск). На месте взрыва сразу начался пожар, спасатели прибыли на место, когда пламя уже разрослось до 300 квадратных метров. Из дома эвакуировали 50 человек.

Ранее 5-tv.ru показывал момент взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске.