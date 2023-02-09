В Академии военных наук заявили, что Польша готовится к захвату части Украины

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Страна начала наращивать военные мускулы. Неужели помощь дружественному государству окажется «Троянским конем» для захвата Незалежной?

Эксперты давно прогнозируют, что Польша намерена вернуть себе западные территории Украины. Член Академии военных наук Александр Бартош рассказал, что страна планирует укрепиться в оружейном плане и стать самой сильной военной державной Европы. В беседе с URA.RU он заявил, что под угрозой завоевания Польшей находятся Львов и Ивано-Франковск.

«Польша целенаправленно готовит себя к роли сильнейшей военной державы Европы. Правда, у нее нет ядерного оружия. Но по потенциалу вооруженных сил, сухопутных войск, она собирается превзойти Германию», — прокомментировал кандидат военных наук.

Именно поэтому, по словам Бартоша, Польша сейчас накапливает вооружение и дальнобойные ракеты, а также самолеты и танки. Однако эксперт считает, что Польша не сможет «отхватить» часть украинских территорий.

«Тем не менее они следуют своим давним историческим амбициям и заявляют претензии на Западные области Украины — Львов, Ивано-Франковск, некоторые другие местности. С этой целью они сейчас накачивают себе военные мускулы», — добавил он.

Военный эксперт отметил, что статус сильнейшей военной державы Европы нужен Польше для получения серьезных материальных дивидендов.

«То есть если сейчас у Германии ведущая экономика Европы, у нее сильные вооруженные силы, то постепенно поляки ее оттеснят. США им в этом всячески содействуют», — объяснил Бартош.

Кандидат наук в заключение добавил, что взрыв «Северных потоков» американцами позволил Польше стать основным поставщиком газа для Европы. Сейчас страна зарабатывает «приличные деньги» на энергоносителях.

Ранее военный эксперт Юрий Кунтов рассказал 5-tv.ru, понимают ли на Украине истинную цель Польши.