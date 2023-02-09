Илон Маск отключил доступ к интернету для дронов ВСУ

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В компании одиозного миллиардера отметили, что спутниковая сеть предназначается не для ведения боевых действий.

SpaceX ограничила украинским боевым дронам доступ к сети Starlink. Об этом сообщил президент американской компании Гвинн Шотвелл.

По ее словам, технологии фирмы Илона Маска никогда не предназначались для использования в военных целях. Это изначально не входило в соглашение с Киевом.

Не уточняется, какие конкретно меры применили, чтобы ограничить управление беспилотниками ВСУ. Подчеркнули только, что для этого есть способы и это уже сделали.

Ранее Минобороны Украины заявило о формировании целых рот операторов ударных беспилотных летательных аппаратов. Новые подразделения планировали обеспечить как раз спутниковой связью Starlink. Ее использовали для повышения точности ударов.