Постпред РФ при ООН Небензя: западные танки «не сделают погоды» на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

Российская армия уже уничтожила у ВСУ тысячи танков за все время СВО. Что могут решить 200-300 бронированных машин, полученных Киевом от «друзей»?

Танки, которые поставляют Киеву его западные союзники, особо ничего не поменяют на поле боя. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«И если с начала СВО (специальной военной операции — Прим. ред.), год назад, мы уже уничтожили более 7,5 тысячи имевшихся у Украины или поставленных ей танков, то 100, 200, 300 новых танков погоду, что называется, не сделают», — объяснил он на заседании Совбеза ООН.

По его мнению, поток военной помощи Украине со стороны США и Европы будет продолжаться до тех пор, пока киевский режим «полностью не обанкротится на поле боя».

К слову, российская сторона регулярно осуждает действия Запада в отношении Украины. Еще в конце января заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал крайне деструктивным решение Штатов о передаче Украине танков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грозит Великобритании за поставки истребителей на Украину.