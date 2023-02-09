«На кусок хлеба заработаю»: на что актриса Ходченкова готова променять профессию

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Актриса уже не первый год имеет страсть к танцам на пилоне.

Актриса Светлана Ходченкова рассказала, чем может заняться после завершения карьеры. Она призналась, что уже не первый год после съемок и репетиций учится танцевать на пилоне. Актриса говорит, что это занятие стало ее страстью, ради которой она даже может отказаться от актерства.

«Ну, я, видимо, студию пилона открою. Если верить моему тренеру, не пропаду, на кусок хлеба заработаю», — рассказала она в беседе с журналом «Собака.ру».

Именно этим танцам Ходченкова и благодарна за стройную фигуру в 40 лет. До этого актриса занималась в спортзале, но со временем сделала для себя вывод — нужного эффекта добиться не получается, сколько бы усилий не прилагала.

Начав заниматься танцами на пилоне, она столкнулась с осуждениями со стороны подписчиков.

«Мне так и пишут в соцсетях — ​какой позор, в сорок лет такое вытворять! А я захожу на странички тех, кто так комментирует, и вижу: эти люди не понимают, о чем говорят. Они даже допустить не могут, что тут — ​ ни грамма пошлости. Если бы они могли отбросить стереотипы! Но они стесняются», — заключила атриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем Светлана Ходченкова встречается.