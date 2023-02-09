Россияне пожаловались на нехватку антибиотиков и анальгетиков в аптеках

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Фармацевты заявили, что дефицит лекарств — временное явление.

Россияне жалуются на дефицит лекарств в аптеках. Как выяснили «Известия», сложнее всего найти некоторые виды антибиотиков и анальгетиков.

Помимо них, в дефиците оказались также поливитамины, препараты для ЖКТ и одно из средств от боли в горле.

Отсутствие тех или иных торговых наименований фармацевты называют временным. Аптечная отрасль по-прежнему испытывает проблемы с логистикой. Выпускать препараты в нужном объеме производители просто не успевают.