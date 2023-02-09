После землетрясения жители Турции живут надеждой увидеть своих родных и близких

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serdar Ozsoy; 5-tv.ru

Многие остались без домов, но еще больше людей хотят услышать от спасателей слова том, что их близкие живы.

Людей под завалами в Турции сейчас ищут не только спасатели, но и родственники: многие не возвращаются в свои дома и ночуют прямо в машинах перед грудами бетона и металла, под которыми до сих пор слышны крики о помощи. Станислав Григорьев пообщался с теми, кто уже несколько суток живет надеждой увидеть своих близких.

Самое страшное место сейчас в Газиантепе — улица Ибрагимли. Здесь, в районе новостроек разрушено сразу несколько домов. И все эти люди — либо жильцы этих зданий, либо те, кто пришли сюда узнать о судьбе своих родственников. Надежда здесь не умирает.

Джихан и Юдум стоят на морозе, перед развалинами, уже третий день. Ночуют в машине, в свой собственный дом, хотя он уцелел, не возвращаются. Над грудами обломков, тем временем, кипит работа, и каждая минута приносит вести: вот вот, еще немного и, может быть, будет спасена еще чья-то жизнь.

Ночует в машине и другая семья. Владелец колбасной лавки Эрджан показывает, как все размещаются в старой легковушке.

Эта семья, можно сказать, и не пострадала в результате землетрясения. Даже их дети не кажутся напуганными. Но красноречивое свидетельство опасности прямо перед окнами их лавки. Старинная крепость Газиантепа — основная достопримечательность города — сильно пострадала.

Куски кладки старинных башен скатились с горы прямо на то место, где гуляют туристы. Очевидно, здесь будет очень много работы у реставраторов. Впрочем, Газиантеп видал очень много бед за свою историю. А сама крепость неоднократно разрушалась и перестраивалась еще с последних веков до нашей эры. Ей любое землетрясение нипочем.