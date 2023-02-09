Житель Подмосковья ударил флориста ножом из-за отказа дать букет бесплатно

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Женщине удалось вырваться из рук преступника и сбежать. Сам он вскоре ушел восвояси, будто ничего и не случилось. А потом вернулся за забытой сумкой.

Холодное оружие в прохладной обстановке применил житель Химок. Мужчина пришел в местный магазин и потребовал букет. Бесплатно.

Продавец сначала ответила отказом, но потом все-таки пустила наглого посетителя в холодильную камеру. Предложила выбрать один цветок.

Мужчина остался недоволен количеством, достал нож и несколько раз ударил продавца. Женщине удалось вырваться и убежать на улицу.

А посетитель, словно ничего и не произошло, просто ушел восвояси. Правда, через несколько секунд вернулся за своей сумкой, а затем скрылся. Сейчас его личность устанавливают полицейские.