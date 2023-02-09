Дружно, едино, сообща! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские бойцы продолжают вести слаженную работу в ходе спецоперации по защите Донбасса. Как проходит подготовка солдат и как работают на передовой артиллеристы — смотрите в собранном 5-tv.ru видео.

Мобилизованные бойцы продолжают проходить боевую подготовку для эффективной работы в зоне СВО. В тыловом районе спецоперации подготовку проходят экипажи боевых машин десанта четвертого поколения БМД-4М. 5-tv.ru выбрал самые яркие кадры.

«Задача — отработать по противнику из 100-мм орудия, 30-мм пушкой и пулеметом», — сказал бойцам командир.

После его команды солдаты приступают к выполнению учебной задачи. Тренировки проходят каждый день по несколько часов, в максимально приближенным к боевым условиям.

А вот еще кадры работы российских военнослужащих, только уже в самой зоне СВО. Здесь запечатлены расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО).

Боевые машины наносят ракетные удары 220-мм реактивными снарядами по позициям подразделений украинских войск. После этого расчеты меняют огневые позиции, проводят зарядку и уходят в районы ожидания.