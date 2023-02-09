Один человек погиб и четверо пострадали при обрушении подъезда в Новосибирске

Причиной трагедии стал взрыв газа, пожарные продолжают ликвидировать возникшее возгорание.

Один человек погиб и четверо пострадали в результате обрушения подъезда жилого дома в Новосибирске. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

«Произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф», — написал глава Новосибирской области в своем Telegram-канале.

В МЧС РФ уточнили, что сообщение о взрыве газа в пятиэтажке поступило в 03:43 по московскому времени. В результате ЧП обрушился подъезд жилого дома на Линейной улице. Сейчас экстренные службы ликвидируют возникший пожар и разбирают завалы — всего работают 197 человек и 61 единица техники.

Предварительная площадь возгорания — 300 квадратных метров. Из частичного разрушенного дома эвакуировали 50 человек. Точная информация о числе погибших и пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места обрушения подъезда в Новосибирске.