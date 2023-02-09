«Сына настраивает против меня»: юморист Ещенко пожаловался на бывшую жену

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Спустя пять лет после развода экс-супруги сильно поругались. Прчиной стала политика.

Российский юморист Святослав Ещенко пожаловался на бывшую жену Ирину. С ней он недавно поругался так сильно, что женщина решила настроить их общего сына против папы.

«Мы с Ириной разругались на почве политики. Она теперь и сына настраивает против меня. С сыном, к сожалению, почти не вижусь», — посетовал артист в беседе с KP.RU.

При этом их развод случился уже пять лет назад. Расставание прошло относительно спокойно, если не учитывать скандальные заявления Ирины. В один момент женщине пришло в голову заключить брачный договор. Мол, у Ещенко могут внезапно объявиться внебрачные дети, которые будут претендовать на имущество.

«Почему Ирина захотела заключить брачный договор? Не знаю. Надо у нее спрашивать. Она не доверяла мне. Я не спорил с ней и подписал этот контракт. Но у меня есть один единственный сын Нарад, мой любимый и неповторимый <…> Ира предъявляла мне претензии из-за надуманных романов на гастролях, а я говорил ей, что в это время просто физически нельзя завести другие отношения», — говорил артист в интервью Борису Корчевникову.

Пока все эти темы обсуждались, наследник сильно переживал. В один момент он устал от выяснений отношений родителей, подошел к ним и попросил развестись. И был услышан.

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