День трудовых свершений: китайский совет дня на четверг, 9 февраля

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Четверг можно охарактеризовать пословицей: «Кто не работает, тот не ест».

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 8 февраля?

Четверг обещает быть днем трудовых свершений. Это значит, что успех придет только к тем, кто проявит инициативу и не будет сидеть сложа руки.

Совет дня: запланируйте на четверг встречу с людьми, от которых может зависеть ваше будущее благосостояние. Этот день является плодотворным и эффективном для общения с ними.

Предостережение дня: не затевайте на четверг «быстрые» проекты. Лучше отдать предпочтение долгосрочным и размеренным занятиям.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.