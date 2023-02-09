В Ставропольском крае ликвидировали планировавших теракт бандитов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; ФСБ РФ; 5-tv.ru

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет.

В Ставропольском крае ликвидировали вооруженных бандитов, планировавших теракт на одной из ж/д станций. Об этом сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Вадим Дружинин.

8 февраля режим контртеррористической операции (КТО) был введен в границах хутора Петровский в этом крае для недопущения совершения террористического акта. Из соображений безопасности, на время КТО жителей близлежащих домов эвакуировали.

«Блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы», — рассказал Дружинин.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения нет. В настоящее время на месте происшествия проходят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники ФСБ задержали троих школьников, намеренно повредивших ж/д пути в Подмосковье по заданию из Telegram.