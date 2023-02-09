Путин провел совещание по ситуации в Афганистане с секретарями совбезов пяти стран

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Российский лидер обратил внимание, что в ближневосточной стране растет оборот наркотиков, а террористические организации набирают силу.

В Кремле обсудили ситуацию в Афганистане. Президент собрал секретарей совбезов разных стран. В том числе Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии и Китая. Вот как Владимир Путин объяснил необходимость такой встречи.

«К сожалению, после бегства американских вооруженных сил из Афганистана ситуация в этой стране, к сожалению, лучше не становится. Активизируются международные террористические организации, включая „Аль-Каиду“*, которая наращивает свой потенциал. Все вы это хорошо знаете. Нас беспокоят также попытки использовать ситуацию в Афганистане для того, чтобы внерегиональные государства расширяли или строили там свою инфраструктуру. Которую собираются создавать под видом борьбы с международным терроризмом, хотя ничего из того, что требовалось бы для истинной борьбы с международным терроризмом, эти страны как раз и не делают», — рассказал Владимир Путин.

Глава государства также обратил увеличение посевных площадей для производства наркотических средств в Афганистане. По его словам, «ситуация очень сложная». Оборот наркотиков растет, хотя 80% опиатов на мировом рынке уже афганского происхождения.

* — организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ.