Сеймур Херш удивился реакции журналистов в США на статью о подрыве «Северных потоков»

Фото, видео: © РИА Новости / Командование обороны Дании; 5-tv.ru

Обладатель Пулитцеровской премии, известный своими расследованиями на весь мир, прямо обвинил Вашингтон во взрывах на российских газопроводах.

Информационное пространство на Западе взорвала статья знаменитого американского журналиста, который прямо назвал Байдена заказчиком диверсий на «Северных потоках». Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш пришел к таким выводам после того, как провел независимое расследование.

По его данным, водолазы Военно-морских сил (ВМС) США заложили взрывчатку на подводных трубопроводах еще летом — под прикрытием учений НАТО. А в сентябре ее якобы активировали норвежцы.

Журналист утверждает: глава Белого дома решился на диверсию после девяти месяцев секретных обсуждений с экспертами по нацбезопасности.

Главным вопросом все это время было избавление от улик. Пятый канал дозвонился до самого Херша, вот что он сказал в эксклюзивном комментарии.

«Мне позвонило гораздо больше российских журналистов, чем американских. Разве это не смешно? Эта история говорит сама за себя. И могу подтвердить, что все это правда. Если вы спросите, кто мой информатор, сами понимаете, я вам не отвечу», — рассказал американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

Устройство привели в действие 26 сентября. В результате три нитки газопроводов были уничтожены. В российском МИДе достаточно быстро заявили, что знают, кто стоит за организацией теракта. Кроме того, Россию не допустили к совместному расследованию причин взрывов.