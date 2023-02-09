Звезда «Дома-2» Ефременкова похоронила маму: «Сделали все, как она хотела»

Фото: Фото: Instagram* / efremenkovvvva

Незадолго до смерти 77-летняя Алевтина Анатольевна попала в больницу. Врачи делали все возможное, но состояние с каждым днем лишь ухудшалось.

Экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова после недельного молчания вышла на связь с поклонниками и сообщила, что похоронила свою маму Алевтину Анатольевну. По воле покойной упокоение она нашла в Туапсе.

Смерть стала внезапностью не только для Ефременковой, но и для многих поклонников, которые следили за жизнью знаменитости. Девушка часто рассказывала о маме и показывала ее. Она делилась, что у мамы из-за возраста множество проблем, занималась ее лечением, везде сопровождала и следила за предписаниями врачей. Но в конце января пенсионерке резко стало плохо по дороге из поликлиники в такси. Ей вызвали скорую и увезли в больницу в Подмосковье.

С каждым днем состояние Алевтины Анатольевны лишь ухудшалось. В один из дней женщина перестала разговаривать и самостоятельно есть. Ее частично подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Все это время Ефременкову не пускали к маме. У нее случилась истерика, она не смогла больше держать переживания в себе. 1 февраля сердце мамы остановилось.

«Сегодня мы попрощались с моей мамочкой. Спи спокойно, моя любовь, я надеюсь, тебе там будет хорошо. Мы сделали все, как хотела моя мама. Она всегда говорила, что когда придет ее время, то она хочет, чтобы ее похоронили в городе Туапсе с ее родными. Мы исполнили ее волю», — написала Ефременкова в личном блоге.

Более звезда «Дома-2» ничего не стала рассказывать. Поклонники надеются, что справиться с горем девушке помогут двое грудничков, которые нуждаются в материнской любви, ласке, заботе и внимании.

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