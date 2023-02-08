Специальный показ военной драмы «Нюрнберг» состоялся в Ростове-на-Дону

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Кинокритики считают фильм режиссера Николая Лебедева одним из самых ожидаемых в 2023 году.

Специальный показ военной драмы «Нюрнберг» состоялся в Доме офицеров ЮФО в Ростове-на-Дону. Кинокритики назвали фильм режиссера Николая Лебедева одним из самых ожидаемых в 2023 году.

Лента расскажет о судебном процессе над военными преступниками нацистской Германии. В основу картины легли историческая хроника и роман Александра Звягинцева «На веки вечные». Перед началом спецпоказа в Доме офицеров выступил с речью Звягинцев. Он рассказал военнослужащим о важности кинокартины в современных реалиях.

«Мы надеемся, что фильм посмотрят во всем мире. Мы так возвращаем человека к исторической памяти. Потому что историческая память — это важнейший фактор формирования самосознания общества. Когда переворачивается история, то с героев делают антигероев, с антигероев — героев», — объяснил историк.

В пример Александр Звягинцев привел героизацию украинских бандитов.

«Мы это очень хорошо видим на примере Прибалтики, Украины. Когда вчерашние рецидивисты уголовники становятся героями нации. А Нюрнбергский процесс является последней битвой Второй мировой войны, где будут расставлены все точки над „i“ и четко демонстрируется, кто является агрессором. И в фильме это все очень хорошо показано», — дополнил писатель.

Книга «На веки вечные», которая легла в основу фильма «Нюрнберг», переиздавалось 19 раз. Есть издания на английском, французском, немецком и даже албанском языках.

Специальный показ экранизировавшей книгу военной драмы ранее прошел в Курске. Следующая специальная премьера фильма «Нюрнберг» состоится в Бердянске, Симферополе и Самаре. А весь мир сможет увидеть фильм после 20 февраля 2023 года.