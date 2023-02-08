Фото, видео: www.globallookpress.com / Serdar Ozsoy; 5-tv.ru

Планета Земля переживает период повышенной сейсмической активности. Он будет продолжаться до 2030 года.

Сейчас на Земле период повышенной сейсмической активности. По данным ученых, повышенная сейсмическая активность началась в 1990-х годах и будет продолжаться до 2030 года.

В это время сейсмологи ожидают увеличения числа крупных землетрясений. Страны, в которых произошло больше всего землетрясений в период с 1990-го по 2023 год.

Китай — 182;

Индонезия — 161;

Иран — 108;

Япония — 94;

США- 77;

Турция — 61;

Индия — 57;

Филиппины — 52.

Последнее самое разрушительное землетрясение произошло 7 февраля 2023 года в Турции. Подземные толчки ощутили жители десяти стран. Известно о более 9,5 тысячи погибших в Турции и в Сирии. Спасательные работы продолжаются, число жертв может увеличиться.

Перед этим 25 апреля 2015-го в Непале погибли более 8,5 тысячи человек, частично оказалась разрушена столица Катманду. 11 марта 2011 года, Япония — жертвами землетрясения и цунами стали более 20 тысяч человек, произошла авария на АЭС Фукусима. 12 января 2010, Гаити — более 220 тысяч погибших в результате землетрясения и цунами.

12 мая 2008, Китай, Сычуань — более 87 тысяч погибших. В память о жертвах приостановили эстафету Олимпийского огня 2008 года. 8 октября 2005, Пакистан, Кашмир — более 87 тысяч погибших. Разрушена столица Азад-Кашмира, на фоне землетрясения увеличилась высота некоторых Гималайских гор.

26 декабря 2004, Суматра — свыше 230 тысяч погибших. Самое смертоносное в современной истории. Основной урон был вызван последовавшим цунами — оно накрыло, в том числе, курортный остров Пхукет. 26 декабря 2003, Иран — погибли от 26 до 35 тысяч человек. Полностью разрушен город Бам, на месте которого построили новый город.

17 августа 1999, Турция — землетрясение произошло недалеко от Стамбула. Жертвами стали от 17 до 40 тысяч человек. 21 июня 1990, Иран — жертвами стали от 35 до 50 тысяч человек, самое мощное землетрясение в Каспийском регионе за всю историю наблюдений.

В год на Земле происходит 10-12 тысяч землетрясений магнитудой выше 4. До половины из них — в океане, вдали от берега.