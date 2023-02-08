Умер актер из сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи»

Фото: Кадр из к/ф «Завтра была война», реж. Юрий Кара, 1987 г.

Почившая звезда советского кино была известна не только актерской работой.

Умер актер Сергей Столяров, известный зрителю по фильму «Завтра была война» и сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи», сообщили в пресс-службе фонда «Образование в третьем тысячелетии». Там уточнили, что его мама — актриса кино и озвучивания Нина Головина — скончалась 2 февраля.

Знаменитость продолжил актерскую династию, пойдя по стопам отца и деда. Столяров был известен не только актерской работой, также он был автором собственной программы, режиссером, режиссером-постановщиком и главным продюсером. Его дебют состоялся в начале 80-х.

Однако, к сожалению, из жизни уходят звезды не только советского периода. Так, в феврале стало известно о смерти артиста Сергея Корсика, которого не стало в 30 лет из-за пневмонии. Молодой человек известен по сериалу «Универ». В больницу он попал осенью прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто умер из актеров сериала «Полицейская академия».