Фото, видео: Кадр из сериала «Жизнь по вызову»; 5-tv.ru

28-летний актер рассказал, как развивались его отношения с отцом и почему он понял, что спорить со старшими бессмысленно.

Актер Никита Кологривый рассказал ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко о своих теплых взаимоотношениях с отцом. 28-летний актер признался, что со своим папой и его друзьями он часто проводит время. Они вместе ездят на рыбалку, на охоту и ходят в баню.

«Пока кто-то ищет ответ, как подружиться — два поколения дружат», — объяснил актер.

По его мнению, разногласия между поколениями будут всегда. Но все же актер считает, что спорить младшим ни в коем случае нельзя, наоборот, молодым людям нужно изучить проблемы старших, научиться понимать их идеологию и принципы жизни.

«По крайней мере, я к своим годам понял, что с папой спорить бессмысленно. Бессмысленно. Разные у нас видения», — поделился актер.

При этом Кологривый не отрицает, что в конце концов он все равно будет действовать из своих соображений. Он готов принять мнение отца, но поступать будет так, как считает нужным.

«Как вы делали, как мы все делали и будем делать всегда», — проиронизировал молодой артист.

Никита Кологривый дебютировал в кино в 2017 году, сыграв эпизодическую роль в кинокартине «Жги», а в прошедшем 2022 стал «Открытием года». Фильмография молодого артиста уже насчитывает более 50 ролей. Кологривый сыграл в таких работах как «Чикатило», «Балканский рубеж», «Черная весна», «Оффлайн», «Первый Оскар».

Полное интервью с актером Губернского театра и звездой самых топовых молодежных фильмов Никитой Кологривым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.