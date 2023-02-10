Актер Никита Кологривый рассказал о самом большом страхе: «Боюсь потерять»

Фото, видео: Кадр из сериала «Чикатило»; 5-tv.ru

Молодой артист поделился своими страхами и неожиданном способе выхода из депрессии.

Молодой актер Никита Кологривый стал «Открытием года» ушедшего 2022 года. Карьера 28-летней знаменитости развивается семимильными шагами. В копилке у молодого актера уже более 50 проектов, а сейчас в производстве находится еще одновременно восемь.

В студии 5-tv.ru звезда «Черной весны» и «Оффлайн» Никита Кологривый честно признался автору и ведущей Светлане Шевченко, что молодое поколение не настолько дерзкое и бесстрашное, как может показаться со стороны.

— Я, конечно, немножко для интервью крутости добавляю, конечно, но все не так. Конечно, я такой же «нежелезный», как все, и так же переживаю и так же где-то боюсь, и еще что-то. Нет, это все понятно. Но просто я считаю, что легче намного встретиться, это все обсудить, пошутить. Вот очень бы мне хотелось, чтобы вернулось вот такое ощущение безопасности друг от друга у нас.

Мы сейчас живем вроде в одной стране, но такое ощущение, будто мы все немножко… Ну вот… Хочется вернуться к тому, чтобы мы двери не закрывали… Чтобы на улицах сидели, гитары, чтобы мы шли и понимали, что все нормально, что мы тут все родные, все хорошо. Проблемы? Ничего, вместе соберемся, сделаем все, там на шашлыки.

Вот такая история. Я считаю, что способны мы все это сделать. Просто вопрос времени и вопрос трудности, вопрос приоритетов. Я думаю, мы это все решим.

— Ну, все же страхи какие есть, чего ты боишься?

— Я боюсь, как бы… Впустую время потратить, чтобы оно было впустую потрачено, то есть в никуда. И это часто, конечно, меня загоняет психологически, потому что я превращаюсь в белку. С другой стороны, я считаю, что я боюсь потерять какое-то дело. Вот я хочу, чтобы у меня до конца жизни было дело, чтобы я до конца жизни был полезен, что очень дает силы. Как из депрессии вылезти?

Понятно, что от тебя кому-то что-то надо, все. Тогда ты станешь с кровати и пойдешь, тебе позвонят, скажут: «Слушай, ты помнишь, табуретки ты делал, блин, заказ — 50 тысяч табуреток надо». И ты такой: «Депрессия? Йуху! Где мой молоток?» Вот и все. И я надеюсь, что буду себя как-то по жизни так вести, что будет это дело и будут эти 50 тысяч табуреток.

Полное интервью с актером Губернского театра и звездой самых топовых молодежных фильмов Никитой Кологривым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.