Фото, видео: Кадр из к/ф «По щучьему велению», реж. Александр Войтинский, 2023 г.; 5-tv.ru

Сказ о парне, что лежал на печи, а после женился на дочери царя — плод народного творчества, который не утратил актуальности и в современное время.

На российские экраны возвращаются народные сказки. Последней яркой премьерой был «Конек-Горбунок» с Антоном Шагиным. Красочный фэнтези-фильм обрел широкий отклик у зрителя. Не сходит с экранов и «Последний богатырь».

В конце года нас ожидает встреча с Емелей. Образ лежащего на печи парня воплотит Никита Кологривый. В интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко в студии 5-tv.ru молодой актер рассказал о том, какими качествами обладает его герой и почему он так актуален в сегодняшнее время.

По словам актера, в сказочном герое Емеле представлен тот набор качеств, которыми обладает среднестатистический русский мужчина. А своего персонажа Кологривый сравнил с Капитаном Джеком Воробьем, главным героем киносерии «Пираты Карибского моря».

«Для него трудность — это как бы препятствие отдыху. Он не относится к ней с драматизмом», — смеется актер.

Образ Емели привлекателен для актера тем, что даже в трудных ситуациях он находит радостные моменты и не унывает. По словам Кологривого, фольклорный персонаж олицетворяет идею о том, что любую трудную задачу можно разрешить. При создании образа артист заимствовал некоторые качества у героя средневековых нидерландский и немецких легенд, Тиля Уленшпигеля.

«Я, конечно, брал это качество потрясающее. Я считаю, что вот нам оно присуще. Я имею в виду, генетически вообще в принципе. На территории вот этой огромной, суровой, холодной присущи нам шутки, ирония, юмор», — считает актер.

По словам Кологривого, ему не всегда удается с легкостью смотреть на трудности.

«Конечно, я такой же не железный как все. Также переживаю и также где-то боюсь», — делится молодой артист.

Никита Кологривый дебютировал в кино в 2017 году, сыграв эпизодическую роль в кинокартине Кирилла Плетнева «Жги». А в прошедшем 2022 стал «Открытием года». Фильмография молодого артиста уже насчитывает более 50 ролей. Кологривый сыграл в таких кинокартинах как «Два холма», «Балканский рубеж», «Девятаев». Его последние работы — «Оффлайн», «Черная весна» и «Первый Оскар».

Полное интервью с актером Губернского театра и звездой самых топовых молодежных фильмов Никитой Кологривым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.