Путин заявил о необходимости быстро обеспечить технологическую независимость РФ

Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

Глава государства отметил, что власти уже предприняли соответствующие шаги.

Технологическую независимость РФ необходимо быстро обеспечить. Об этом в рамках совещания Совета по науке заявил президент Владимир Путин.

«Мы уже приступили к реализации федеральных научно-технических программ и важнейших инновационных проектов. Их результатом должно стать создание собственных наукоемких решений в области сельского хозяйства и генетики», — сказал глава государства.

Он отметил, что работа направлена на формирование российской системы климатического мониторинга. Кроме того, речь идет о строительстве и использовании крупных исследовательских установок мирового уровня. Путин добавил, что все это позволит создавать новые материалы, лекарства и прочие необходимые вещи.

В декабре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин говорил о том, что важно укреплять технологический суверенитет РФ. По его словам, на ближайшие три года на научные исследования предусмотрено более полутора миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на каком форуме по технологическому суверенитету присутствовал Мишустин.