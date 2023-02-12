«Нам генетически ближе Шукшины»: Кологривый раскритиковал творчество Абдулова

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Арутюнов; 5-tv.ru

Знаменитость порассуждал об известных людях театра и кино старого поколения. С кого из них он хотел бы взять пример?

Творчество артиста Александра Абдулова раскритиковал в интервью ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко его молодой коллега по цеху Никита Кологривый. Высказался мужчина весьма коротко и доходчиво, словно отрубил.

«Мне не нравится Абдулов», — сказал Кологривый.

Никита аргументировал свое мнение тем, что ему роли Александра Гавриловича всегда казались скучными. К слову, под критику попал и Иннокентий Смоктуновский. А вот пример, по словам Кологривого, он взял бы с Василия Шукшина, о чем смело и прямо заявил.

«Мне очень бы хотелось для людей быть Шукшиным. Нам генетически ближе Шукшины», — поделился актер.

Он также добавил, что хочет, чтобы люди знали о его открытости к ним. Таким образом Кологривый всегда готов к простому человеческому общению, без долгих раздумий.

«Крикнуть: О! Привет!» И я скажу: «О! Здорово!» — пояснил собеседник.

Участник сериала «В клетке» вспомнил завет своего отца, по которому Никита должен быть таким артистом, чтобы народ принимал его «за своего», не думая, что звезда экрана «где-то сверху».

Полное интервью с актером Губернского театра и звездой самых топовых молодежных фильмов Никитой Кологривым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.