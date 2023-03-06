Звезда «Черной весны» Никита Кологривый о непрофессионализме в кино: «Со мной халявы не будет!»

Фото, видео: Кадр из сериала «Чикатило»; 5-tv.ru

Долгие годы, по мнению актера, в кино появлялись люди с улицы, не имеющие ни образования, ни таланта. Теперь это время прошло.

Звезда молодежного кино Никита Кологривый назвал себя новым ревизором в беседе с ведущей и автором спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко. Двадцативосьмилетний актер убежден, что сразу сможет разоблачить людей с незаслуженными регалиями: и в спортивных единоборствах, и в актерском мастерстве.

«Я вот вижу парня. Я вам объясню. Я даже по стойке понимаю, что человек не боксер. Вот я по стойке пойму, по положению плеча, по положению рук я вижу, что это дилетант», — приводит пример Кологривый, который несколько лет своей жизни посвятил боксу.

Та же самая ситуация обстоит и в актерской среде. По словам артиста, после 90-х годов многие стали звездами незаслуженно, и все регалии достались им не благодаря упорному труду и таланту, а обычным связям.

«А теперь я открыто на всех интервью говорю: «Ребята, теперь ревизор приехал к вам всем. Все, не будет халявы со мной. Если вы попадете в кино, ну, вы либо проиграете мне, либо будете такие же, либо лучше. Но других вариантов не будет у вас», — с чемпионским настроем заявляет 28-летний артист.

Никита Кологривый дебютировал в кино в 2017 году, сыграв эпизодическую роль в кинокартине «Жги», а в прошедшем 2022 стал «Открытием года». Фильмография молодого артиста уже насчитывает более 50 ролей. Кологривый сыграл в таких работах как «Чикатило», «Балканский рубеж», «Черная весна», «Оффлайн», «Первый Оскар».

Полное интервью с актером Губернского театра и звездой самых топовых молодежных фильмов Никитой Кологривым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.