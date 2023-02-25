Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Ставший «Открытием года» 28-летний артист рассказал, кого считает одним из лучших актеров его возраста.

Никита Кологривый рассказал ведущей и автору спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко о работе на съемочной площадке сериала «Черная весна». 28-летний артист отметил профессиональный актерский состав, в особенности игру Николая Фоменко и Даниила Воробьева, сыгравших отцов главных героев.

«Николай Фоменко — ферзь, а Даня Воробьев — в непривычной для него роли. Но мне очень нравится. Я привык видеть Даню экспрессивного: открытый темперамент, какие-то переключения быстрые. А тут он… Все в нем», — отметил молодой артист.

Никита Кологривый согласился, что Николай Фоменко в сериале выглядел как «главарь отцовской банды». А Даниила Воробьева он назвал одним из лучших актеров его возраста — 41 год.

По сюжету сериала «Черная весна» 17-летний Егор Меленин по прозвищу «Мел» (Глеб Калюжный) решает отстоять честь и достоинство своей подруги детства Анжелы, в которую влюблен. Вместе с друзьями он организует закрытый дуэльный клуб «Черная весна», чтобы отомстить обидчикам. Никита Кологривый сыграл Гену Зуева — одного из друзей главного героя.

«Я рад вообще, что у нас там команда собралась. Там правда было большое удовольствие работать. Все тактичные, все профи», — рассказал актер.

Фильмография Никиты Кологривого уже насчитывает более 50 ролей. В 2017 году он дебютировал в кинокартине Кирилла Плетнева «Жги». А в 2022-м стал «Открытием года». Кологривый сыграл в таких кинокартинах, как «Два холма», «Балканский рубеж», «Девятаев». Его последние работы — «Оффлайн», «Черная весна» и «Первый Оскар».

Полное интервью с актером Губернского театра и звездой самых топовых молодежных фильмов Никитой Кологривым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.