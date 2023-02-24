Фото, видео: Кадр из сериала «Оффлайн»; 5-tv.ru

По словам актера, люди, не имеющие четкого мнения, способны предать в трудной ситуации.

Никита Кологривый в студии 5-tv.ru признался ведущей и автору спецпроекта «ОтЛичная жизнь», что не испытывает уважения к людям, которые не придерживаются четкой позиции и не могут за нее постоять. По его словам, люди, которые при малейшей стрессовой ситуации сразу «переобуваются», очень ненадежны в жизни.

«Ты говоришь, что тут плохо и оставляешь тут семью. Я говорю: «То есть ты оставляешь семью там, где плохо, дружище? А сам едешь туда, где хорошо?», — удивляется актер.

Нести ответственность за свои слова и поступки Кологривого научил его отец. А одним из наиболее важных жизненных принципов 28-летний артист называет свое желание оставаться с людьми даже в самые трудные моменты. Кологривый признался, что придерживается религии буддизма, старается не вестись на провокации и помогать людям, если он в состоянии эту помощь оказать.

«Я учусь жить, учусь жить, учусь смотреть, что тут происходит, думать. И как бы вопрос такой: я могу ошибиться и быть неправым, но я готов за это ответить», — заключил актер.

В прошедшем 2022 Никита Кологривый стал «Открытием года». Свою кинокарьеру артист начинал с эпизодических ролей. В 2017 году актер дебютировал в кинокартине «Жги» Кирилла Плетнева. Позже артист сыграл в таких работах как «Чикатило», «Балканский рубеж», «Черная весна», «Оффлайн», «Первый оскар». Его фильмография уже насчитывает более 50 ролей.

Полное интервью с актером Губернского театра и звездой самых топовых молодежных фильмов Никитой Кологривым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.