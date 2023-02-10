Очистить разум: вечное стремление к уборке указывает на проблемы с психикой

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Stefan Klein

Порядок в доме не всегда говорит о порядке в голове.

Постоянное желание убираться дома и агрессия на любое проявление беспорядка может указывать на обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) или психологическую реакцию на стрессовое состояние. Об этом сообщил клинический психолог Станислав Самбурский.

«Например, в некоторых случаях чрезмерная уборка может быть способом снять в стресс, когда имеет место ОКР — психическое заболевание, характеризующееся навязчивыми мыслями и повторяющимся поведением <…> Кроме того, подобный симптом часто становится реакцией на травму или стресс», — заявил эксперт в беседе с изданием Газета.ру.

Он отметил, что люди могут использовать уборку как способ пережить неприятные эмоции и ощутить контроль над ситуацией в мире, где все не ясно и неопределенно. Также подобная привычка иногда действует как метод избегания, потому что человек отвлекается от тяжких мыслей, если чем-то занят.

При этом сама уборка не способна предоставить ощущение комфорта и контроля, а если человек все время стремится к ней — это плохо. Во-первых, отнимает много времени, а во-вторых, может ухудшить отношения с домочадцами.

«В крайних случаях чрезмерная уборка может привести к физическому истощению, а запущенных случаях — к финансовому напряжению. Из-за постоянной покупки чистящих средств <…> человек может испытывать стыд и вину за то, что не может контролировать свои действия по уборке, что приводит к снижению самооценки и уверенности в себе», — сказал Самбурский.

По его словам, эффективным методом против ОКР является когнитивно-поведенческая терапия. Она позволяет пациентам перенаправить мысли, понять себя и разработать новую, более здоровую модель поведения. Такая терапия помогает побороть страх загрязнения и избавиться от желания довести свою квартиру до полного порядка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как детские сказки калечат психику ребенка.