В Петербурге собирают гумпомощь для пострадавших от землетрясения в Турции

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

Все собранные вещи направят нуждающимся первым же рейсом.

В эти минуты жители Петербурга собирают гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения в Турции. Принести теплую одежду, одеяла, термосы можно к Генконсульству страны в Северной столице.

Также в списке вещей, которые больше всего пригодятся — палатки, обогреватели, спальные мешки и портативные зарядки. Все собранное отправят к месту бедствия.

Еще для петербуржцев открыли книгу соболезнований. Оставить в ней слова поддержки можно уже сегодня и до 10 февраля. Прийти можно до пяти вечера. Сбор помощи пострадавшим начали в Татарстане.