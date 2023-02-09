Никита Кологривый: Я не боюсь, а стремлюсь повторить судьбу Петрова и Козловского

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За пять лет в кино в копилке 28-летнего актера уже более 50 проектов. И он уверен, что можно и больше.

Молодой актер Никита Кологривый стал «Открытием года» ушедшего 2022 года. Карьера 28-летней знаменитости развивается семимильными шагами. В копилке более 50 проектов, а одновременно в производстве сейчас восемь.

В студии 5-tv.ru звезда «Черной весны» и «Оффлайн» Никита Кологривый честно признался автору и ведущей Светлане Шевченко не боится ли он стать новым Сашей Петровым и не примелькается ли зрителю.

«Не боюсь. Стремлюсь. Я считаю, что для меня никогда не была зазорна судьба Саши Петрова и Дани Козловского. Потому что, я считаю, такая должна быть судьба у хорошего артиста. Это артист, потом продюсер или режиссер, или другая ипостась, но тоже, так скажем, в тот же коридор. И я считаю, что я уже ступил на эти рельсы, и я уже своими ролями могу бодаться с каждым артистом в нашей стране», — резюмировал актер.

Полное интервью с актером Губернского театра и звездой самых топовых молодежных фильмов Никитой Кологривым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.